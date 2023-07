Primo parco solare Novelis L’obiettivo: zero emissioni

di Massimiliano Saggese

Novelis ha scelto lo stabilimento di Pieve per la realizzazione di un parco solare. Non sono solo le discariche abusive o l’inquinamento dei corsi d’acqua ad inquinare il Parco Sud ma senza dubbio anche le industrie. Se fa male passeggiare a piedi o in bicicletta lungo il reticolo di stradine e piste ciclopedonali e imbattersi in innumerevoli micro discariche, piange il cuore salire sui colli che si affacciano sulla metropoli milanese e vedere una intenso tappo grigio di smog che soffoca la città. Novelis, l’azienda con sede a Fizzonasco - leader nel settore della laminazione e del riciclo dell’alluminio - ha deciso di realizzare presso la sede di Pieve Emanuele il suo primo parco solare in Italia.

Si tratta di una valorizzazione degna di nota, segnale tangibile della volontà di un’azienda importante di cristallizzare la sua presenza sul nostro territorio e di rendere Pieve l’epicentro delle sue attività in Italia. Il parco solare avrà un effetto finanziario, consentendo a Novelis di realizzare importanti economie, ma anche - e soprattutto - un impatto ambientale, generando un taglio severo delle emissioni di CO2, pari a 1.450 tonnellateanno. Un passo deciso verso la “neutralità carbonica” che dovrà essere raggiunta entro il 2050. L’annuncio di Novelis giunge al termine di un lungo percorso la cui estrema complessità ha rischiato che l’investimento fosse realizzato all’estero e che il nostro territorio fosse escluso. "Le difficoltà incontrate meritano una seria riflessione da parte delle istituzioni sovra comunali. La tutela dell’ambiente e la transizione energetica non possono essere ostaggio della burocrazia - spiega l’assessore Eugenio Rogliani -. L’intervento di Novelis deve rappresentare motivo di orgoglio per tutta la comunità cittadina ed esempio da seguire".