Prima della Scala, tutti i look: tante ospiti in rosso per le vittime dei femminicidi

Milano, 7 dicembre 2023 – Oggi, giorno di Sant’Ambrogio, va in scena la Prima della Scala con il ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, diretto dal Maestro Riccardo Chailly. L’opera viene proposta nella versione in quattro atti in lingua italiana, la stessa che venne rappresentata per la prima volta nel 1884 proprio alla Scala.

Numerosi gli ospiti che infiammano il red carpet tra volti noti del mondo istituzionale, dello spettacolo e dell’arte. L’eleganza fa da padrona, anche se non mancano estro e originalità. Spicca il rosso, una scelta per rendere omaggio alla vittime di femminicidio e sfata la tradizione che lo vieta a teatro.

Il rosso per le vittime di femminicidio

Alla Prima della Scala con un pensiero a Giulia Cecchettin e a Giulia Tramontano e a tutte le vittime del femminicidio: è la scelta di alcune ospiti che hanno voluto sfatare la tradizione che vieta il rosso a teatro per mandare un messaggio ‘Contro la violenza sulle donne’. Sabina Negri, drammaturga, ha indossato delle scarpe rosse e davanti al Piermarini ha tirato fuori le chiavi dalla borsa per far rumore come chiesto dalla sorella di Giulia Cecchettin, mentre il chirurgo plastico Dvora Ancona si è fatta realizzare un abito rosso da Antonio Riva. Tra gli ospiti, anche una signora con un segno rosso sul viso.