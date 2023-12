Patti Smith alla Prima della Scala: “Sono qui per i bambini, non parlo di politica”

Milano, 7 dicembre 2023 – “Sono stata alla Prima tante volte. È molto bello essere qui”. Lo ha detto la cantante Patti Smith facendo il suo ingresso alla Scala per la Prima del 'Don Carlo'. A chi le chiedeva delle polemiche politiche, la cantautrice newyorkese ha risposto: “Parliamo di bellezza, sono qui per i bambini”.

Patti Smith alla Prima della Scala 2023

‘Don Carlo’ che va in scena stasera è un’opera che il grande compositore, a 17 anni dal battesimo parigino, l'11 marzo 1867, rielaborò apposta per Milano prosciugando e tagliando, versione poi messa in scena nel 1884. L'opera - che ha inaugurato la Stagione Lirica nel 1868, 1878, 1912, 1926, 1968, 1977, 1992 e 2008 - sarà diretta dal direttore musicale Riccardo Chailly sul podio dell'Orchestra del Teatro alla Scala. Per il maestro, ‘Don Carlo’ è il compimento di una riflessione sul potere estesa su tre inaugurazioni di Stagione, dopo Macbeth di Verdi nel 2021 e Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij nel 2022.