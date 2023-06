Milano, il tribunale annulla la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due padri

Milano, 23 giugno 2023 – Annullata la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di una coppia di uomini nato con la maternità surrogata, vietata in Italia. Si tratta di una decisione del Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso della Procura del capoluogo lombardo che chiedeva di invalidare l'atto in cui è riportata l'indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale.

"Modificando il proprio precedente orientamento, il collegio giudicante - chiarisce in un comunicato stampa il Tribunale di Milano - ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022", che nel caso di bambini nati con la maternità surrogata, vietata in Italia, valuta “non automaticamente trascrivibile” il provvedimento giudiziario straniero.

Per questo "il Tribunale ha annullato la trascrizione dall'atto di nascita del genitore intenzionale, perché avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell'atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d'intenzione”.

Per il Tribunale di Milano, sempre aderendo ai principi espressi dalla Cassazione, "il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d'intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell'adozione in casi particolari che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d'intenzione pienezza della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.

Rinviati tre casi di bambini con due mamme

Il Tribunale civile ha invece rimandato, non decidendo ma indicando in via interlocutoria un differente tipo di procedimento civile da celebrare in futuro e in altra sede, la sorte di tre casi di trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale in coppie omogenitoriali femminili che avevano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero. Una decisione presa dopo che la Procura milanese aveva chiesto di annullare, sulla base della sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, le registrazioni all'anagrafe del Comune di Milano dei figli di quattro coppie omogenitoriali.