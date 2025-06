Tutti i Pride 2025 in Lombardia, le 6 parate da non perdere da Milano a Brescia: date e ospiti attesi

La Lombardia si prepara a celebrare l’orgoglio e i diritti della comunità LGBTQIA+ con una serie di eventi che trasformeranno le principali città della Regione in palcoscenici di inclusività e libertà. L’estate 2025 si preannuncia particolarmente ricca di appuntamenti, con Milano che ancora una volta farà da capofila con la Pride Week, in programma dal 25 al 29 giugno con eventi diffusi culminanti nella tradizionale parata del 28 giugno.

Il capoluogo lombardo non sarà però l’unico protagonista: Lecco, Bergamo, Lodi, Varese e Brescia ospiteranno manifestazioni dedicate alla celebrazione della diversità e alla rivendicazione dei diritti civili. Questi eventi rappresentano molto più di semplici celebrazioni: sono momenti fondamentali di visibilità, confronto politico e costruzione di una società più equa e accogliente, che coinvolgono migliaia di persone tra cittadini, associazioni e istituzioni. Nelle prossime schede, sono indicate le date, gli orari e gli eventi programmati in Lombardia.