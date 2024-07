Prezzi alti e meteo instabile. Quest’estate il turismo non è ancora decollato

Forte aumento dei prezzi per viaggi e soggiorni. L’estate 2024 non decolla. "Da gennaio a maggio ci sono state diverse prenotazioni per le vacanze estive, nei mesi di maggio e giugno molto poche". A dirlo è Maurizio Iannantuoni, titolare della Si Travel di via Repubblica a Novate. Che questa estate fosse un po’ anomala si era capito, non tanto per il meteo quanto per i rincari dei soggiorni estivi e dei trasporti, in particolare degli aerei, che sono notevolmente aumentati. Questo non blocca del tutto le meritate ferie estive ma sicuramente riduce tempi e distanze. "Non c’è in questi mesi una meta “regina“. È stata rivalutata l’Italia e i posti più richiesti sono la Sicilia e la Calabria, mentre sono aumentati i prezzi per la Puglia e la Sardegna. Anche i costi di viaggio e soggiorno in Egitto sono aumentati e stiamo registrando diverse rinunce per quel Paese. Lo stesso vale anche per la Tunisia. Per quanto riguarda i tour delle città, ci sono sempre prenotazioni per le città d’arte e le capitali europee, ma della durata di due o tre giorni invece della classica settimana, sempre per via dei costi. Alcuni tour operator stanno lanciando ora delle promozioni per riuscire a vendere qualche pacchetto, ci sono però villaggi che ormai hanno trent’anni e andrebbero rivisti, sistemati. Le persone con l’aumento dei prezzi diventano giustamente più esigenti e selettive. Vedremo per settembre, anche se per ora il mercato sembra abbastanza fermo. I nostri clienti sono coppie e famiglie, i giovani non passano più dalle agenzie", conclude Iannantuoni.

C’è chi ha scelto di stare a casa nel mese di agosto. "Io e il mio compagno da qualche anno abbiamo scoperto la bellezza di stare a Novate ad agosto. Tante piccole gite, Milano in bicicletta e via dal caos quotidiano degli altri mesi. Non ci piace andare via, spendere il doppio perché è agosto e trovare anche al mare folle di persone. Ora andiamo via un paio di giorni per vedere il concerto dei Massive Attack a Mantova, poi a Berlino per Moby. Cerchiamo di unire un motivo a una meta. E poi non è più come una volta, ad agosto ci sono attività aperte e le associazioni, i Comuni organizzano diversi eventi", commenta la novatese Paola Morich.

Filippo Testi invece di vacanze ne farà parecchie. "In settimana mi attende la discussione della laurea e poi sarò libero per un po’. In programma ci sono una vacanza in Romagna, un viaggio alle Baleari, una settimana in Calabria e due esperienze formative per la ginnastica artistica in Italia".