Prevenire il melanoma visite gratis in farmacia

Oggi negli studi medici di via Calipari, ad Albignano, visite gratis per prevenire il melanoma con la Lega tumori. Nella frazione di Truccazzano il 2024 si apre all’insegna della prevenzione. Per informazioni e prenotazioni si può contattare FarCom, la farmacia comunale telefonando allo 02.95309434. L’iniziativa è parte di un programma di diagnosi precoce che quest’anno vedrà diversi appuntamenti sul territorio. Tutti i centri della zona sono impegnati in una campagna serrata di promozione della salute, in particolare contro il cancro. L’adesione è sempre massiccia, a riprova della domanda di cura in forte crescita.