Premiati quattro studenti dalla Fondazione Giorgio Ghezzi

"Siamo qui a premiare il vostro talento. Orgogliosi dei ragazzi che costituiscono una vera eccellenza di questo territorio. Queste borse di studio devono rappresentare una soddisfazione personale, ma anche un esempio per gli altri giovani". Con queste parole, il sindaco Valeria Lesma e i rappresentanti della Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi hanno consegnato un assegno di 2mila euro ad alcuni studenti universitari e non solo che si sono particolarmente distinti nel loro percorso didattico. A ottenere il riconoscimento sono stati Marco Volpato, al primo anno di Fisica all’Università Bicocca, il bocconiano Edoardo Giacomo Putignano, Martina Barbiero al secondo anno di Scienze linguistiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore e un premio di studio del valore di mille euro è stato dato a Sofia Amadasi "per l’ottimo curriculum e la brillante maturità". La Fondazione è nata nel 2012 in memoria di Angelo Giorgio Ghezzi, docente universitario e presidente della cooperativa edificatrice di Cusano Milanino che aveva il sogno di sostenere i giovani, i loro talenti e la loro capacità imprenditoriale. Una Fondazione per i giovani e creata per aiutare il merito a emergere attraverso nuove opportunità e un piccolo sostegno economico. "A oggi abbiamo erogato oltre 50 borse di studio per quasi 100mila euro – hanno raccontato la presidente Caterina Lamanna e il vicepresidente Alberto Fama -. Il nostro sogno è quello di veder subentrare qualche ragazzo, lasciare il nostro testimone a uno dei tanti giovani che sono stati premiati in questi anni". Una targa speciale è stata consegnata anche a Luciano Casati, ex presidente della Fondazione che ha lasciato poi il ruolo a Caterina Lamanna.

La.La.