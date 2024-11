Incidente sul lavoro. Colpito da un ramo è in prognosi riservata

È rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando al taglio di una pianta, colpito da un ramo che si è staccato e gli è arrivato addosso. All’ospedale Sant’Anna, in codice rosso, ieri pomeriggio è stato trasportato un uomo di 52 anni, con traumi alla schiena e al torace. L’infortunio è avvenuto poco dopo le 15 ad Appiano Gentile in via Monte Carmelo, in prossimità di una azienda agricola, Cascina Carbunitt. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, assieme ai vigili del fuoco, che hanno cercato di stabilizzare il ferito. In pronto soccorso è arrivato circa un’ora e mezza dopo, ricoverato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Ats Insubria. Pa.Pi.