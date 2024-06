Tempesta di pioggia e grandine su Milano e la Lombardia: la situazione

Lombardia ancora in balia del maltempo. Intorno alle 21:30, un violento temporale si è abbattuto sulla regione. A Milano, durante i primi momenti del nubifragio, c’è stata anche un’intensa grandinata che, per il momento, non sembra aver causato danni. Nel capoluogo lombardo, dunque, per ora non si registrano particolari disagi se non qualche strada allagata e qualche altra chiusa. I vigili del fuoco e la polizia locale sono già al lavoro per renderle agibili e riaprirle il prima possibile.

Già nel pomeriggio era caduta qualche goccia di pioggia mista a terra, fenomeno che già ieri sera ha sporcato gran parte delle auto parcheggiate all’aperto.

La tempesta su Milano: pioggia e grandine nel capoluogo

Salta il concerto in piazza della Scala

Cancellato causa maltempo il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo. Il nubifragio scoppiato poco prima dell'inizio ha allagato il palco e quindi l'unica possibilità è stata quella di cancellare l'esibizione diretta da Riccardo Chailly con Emmanuel Tjeknavorian. “Con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti”, è stato detto al microfono. “Le condizioni del palco non lo consentono. Questi sono strumenti preziosi non elettronici”, è stato spiegato ricordando che “questa è la prima volta che succede in dodici edizioni”.

La tempesta non ferma la festa di Radio Deejay

L'evento di festa, musica intrattenimento “Party Like A Deejay”, in piazza Sempione all'Arco della Pace, ha visto i presenti - secondo quanto spiegato dai vigili urbani - ridursi da circa 8mila persone a 400 in attesa della fine della pioggia. A testimoniare come la festa continui nonostante il nubifragio, il video pubblicato su Instagram da Matteo Curti, uno degli speaker di Radio Deejay.

Nel Bresciano allagamenti e Iseo esondato

Un violentissimo temporale è arrivato in serata anche sul Sebino e in Franciacorta dove il lago è esondato nell'ultimo tratto di lungolago a Iseo. Nella cittadina che da il nome al lago si sono allagate via Roma e via Duomo, un sottopassaggio e numerose autorimesse e abitazioni a pianterreno. Al lavoro ci sono i vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si segnalano, al momento, problemi e disagi per i cittadini. Allagamenti anche a Chiari (con auto bloccate sotto un cavalcavia), Rovato, Monticelli Brusati e altri centri. Danni a case e scantinati. E la pioggia non sembra dar segnali di tregua.