Polo per l'Infanzia a Cesano Boscone: Servizi Innovativi per le Famiglie

"La forza di una comunità si misura anche dalla sua capacità di rinnovarsi, di accogliere giovani coppie, di proporre servizi innovativi". Il vicesindaco Salvatore Gattuso spiega così la volontà di realizzare un nuovo polo educativo, dedicato ai bambini da zero a sei anni, in via Vespucci, che farà da cerniera tra i due istituti già presenti: Leonardo da Vinci e Monaca. L’obiettivo è rispondere alla domanda, da parte delle famiglie, di nuovi posti per accogliere i bambini fino ai sei anni di età. Richieste che sono in aumento (segnale positivo sulla natalità del territorio), ma che non sempre trovano risposte per mancanza di spazi. "È un importante investimento sul fronte dell’infanzia – racconta l’assessore Marco Pozza, con delega ai Progetti strategici e all’attuazione del Pnrr – che ci consentirà di offrire un servizio aggiuntivo alle famiglie. Andiamo così verso il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona". L’assessore si riferisce a quanto stabilito dal Consiglio europeo in termini di diffusione di servizi per l’infanzia, ovvero la dotazione, per tutti gli stati europei, di asili nido per il 33% della popolazione. Un dato che in Italia si fa ancora fatica a raggiungere. Altro tema affrontato all’interno del progetto: l’impatto ambientale. Il nuovo polo dell’infanzia sarà una struttura sostenibile in legno e di rapida costruzione – assicurano dal Comune –, realizzato nel rispetto ambientale e a impatto zero". La nuova costruzione, i cui lavori, secondo le previsioni, inizieranno entro fine anno, prevede un volume compatto suddiviso in due blocchi, entrambi a un unico livello: uno costituito da cinque sezioni e uno come spazio comune, con anche una biblio-ludoteca. Il progetto prevede, in aggiunta, degli spazi didattici all’aperto, per sfruttare l’area verde che circonda la struttura. Ci sarà attenzione anche alla parte estetica dell’edificio, disegnato con elementi verticali di legno che richiamano i sottili fusti degli alberi presenti nell’area verde.

F.G.