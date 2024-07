Polizia locale: turni serali fino a settembre

Città più sicura nei mesi estivi. Il comando della polizia locale ha predisposto un servizio straordinario che durerà fino a settembre nell’ottica soprattutto della prevenzione, quando la città si svuota ed è più "vulnerabile". Per questi mesi, infatti, i ghisa allungheranno il turno serale, per presidiare i diversi quartieri, le zone più sensibili come quella attorno alla stazione e rispondere alle segnalazioni dei residenti.

Gli agenti saranno in servizio straordinario fino a mezzanotte per tre sere a settimana, così da pattugliare la città e le attività commerciali e prevenire il fenomeno della “malamovida“. L’anno scorso, il corpo di Cusano Milanino ha celebrato il 60esimo anniversario. Una polizia locale che si è trasformata in questi decenni, dal turno serale estivo all’introduzione del vigile ecologico, per un corpo che oggi è formato da 18 unità: 14 agenti, 3 ufficiali e il comandante Massimo Pietro Misseri, arrivato nel gennaio di due anni fa.

Anche Cologno Monzese potenzierà i pattugliamenti serali, fino ad aggiungere il turno notturno alcuni giorni della settimana. Anche quest’estate, infatti, sarà predisposto il progetto “Città sicura“, che era già stato sperimentato nel periodo di Natale. Una stretta alle problematiche di questi mesi – movida, schiamazzi, degrado urbano – ma anche un presidio in più contro i furti nelle case lasciate vuote dai cittadini in ferie. Laura Lana