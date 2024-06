Due piccole civette senza mamma salvate dalla polizia locale di Rho: una aveva l’ala spezzata

Rho (Milano) – Due piccole civette sono state salvate dalla polizia locale di Rho e affidate alle cure del Cras del Wwf di Vanzago. È successo martedì mattina. A notare le due civette in difficoltà sono stati alcuni residenti di via Castelli Fiorenza che hanno chiamato immediatamente la centrale operativa della polizia. La mamma-civetta, a quanto pare, aveva scelta la legnaia di pertinenza di una abitazione per costruire il nido, ma qualcosa è andato storto e le due civette sono cadute a terra.

È qui che gli agenti le hanno rinvenute in difficoltà, una di loro aveva anche un’ala spezzata. È stato subito allertato il Cras, il Centro di recupero degli animali feriti che si trova all'oasi Wwf di Vanzago. In attesa dell'arrivo del veterinario gli agenti si sono presi cura dei piccoli rapaci notturni. Nel pronto soccorso degli animali selvatici dove ogni anno si prendono cura di oltre 4.000 pazienti feriti, le due civette verranno accudite e rimesse in libertà non appena le loro condizioni lo consentiranno.