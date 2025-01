Polizia locale, report con sorpresa. In auto anziani peggio dei giovani

I numeri dei verbali e quelli delle sanzioni, gli incidenti e la tipologia, la relazione con i cittadini e l’attività di front office, le attività di polizia giudiziaria. Le ore, sempre di più, di pattugliamento. E quelle spese nel monitoraggio con videosorveglianza, alleata sempre più preziosa, "che ha contribuito proprio in queste settimane alla soluzione di casi spinosi". Giornata aperta al comando della Polizia locale, foto di rito e report dell’attività dell’anno. Con qualche curiosità negli incisi del comandante Antonio Pierni. Il codice della strada e le multe: "I più ligi alle regole alla guida? I ragazzi fra i 18 e i 34 anni. Mi ha stupito, e mi fa piacere. Gli “anziani“ sono invece più negligenti e distratti: lo dicono i numeri". La strada a maggiore rischio di incidenti, la Sp13, è sotto monitoraggio stretto. A fianco dell’ormai storico comandante Pierni la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. E poi la squadra: 16 persone fra vertici, agenti, assistenti e amministrativi. Dieci i mezzi a disposizione del comando, e sempre maggiore la dotazione tecnologica: ricetrasmittenti, geo localizzatore, etilometro e pre-test da nuova normativa, telelaser, apparecchiature per controlli sofisticati sui tir, tablet con stampanti termiche per la redazione delle sanzioni. E naturalmente, le telecamere. Sono 98 a oggi gli “occhi elettronici“ puntati sui quartieri della città: 82 videocamere sul territorio, 14 ai varchi, 2 foto trappole per reati ambientali e scarico rifiuti. Gli ultimi 19 impianti sono stati acquistati di recente, grazie a un cospicuo cofinanziamento del Ministero. Una quindicina di giorni fa, gli impianti hanno consentito di individuare il gruppo di giovanissimi autore di danneggiamenti, nel periodo delle feste, allo skate park di via Degli Abeti.

I punti chiave dell’attività: "La sinergia con gli altri corpi di forze dell’ordine. La tecnologia, che da sola non basta ma è un supporto fondamentale; l’aggiornamento, richiesto anche dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada. La vicinanza ai cittadini. E una squadra valida: il mio ringraziamento va ai miei collaboratori: hanno fatto, e fanno, un lavoro straordinario". Qualche numero: 9.559 verbali e preavvisi e un totale di 1.015 sanzioni: la sanzione principale è quella per la sosta su spazi riservati ad invalidi. 29 incidenti senza feriti, 40 con, nessuno mortale. Un totale di 305 ordinanze e 297 autorizzazioni. Fra attività d’indagine, denunce, fermi, arresti e notifiche 251 attività di polizia giudiziaria. 223 segnalazioni, 97 sopralluoghi e 13 interventi per attività di sicurezza urbana e antidegrado.

Numeri importanti sui pattugliamenti: 407 ore di stazionamento, 470 per manifestazioni sportive, 800 per attività varie, 1.401 ore di pattuglie serali, 57mila chilometri percorsi per attività di monitoraggio del territorio.