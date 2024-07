Milano, due bandi per diventare agente della polizia locale: età e requisiti richiesti

Prosegue il percorso del Comune di Milano per assumere nuovi agenti della Polizia locale, con l'obiettivo di avere 3.350 vigili entro il 2025. L'amministrazione ha pubblicato due nuovi bandi di concorso.

“Formazione e lavoro”

Il primo prevede l'assunzione di 30 agenti a tempo pieno e determinato con contratto di formazione e lavoro. Al termine del percorso di formazione lavoro, entro un anno, i contratti saranno trasformati a tempo indeterminato, salvo risultati non soddisfacenti. I candidati devono avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni. Costituisce una novità l'utilizzo della 'formazione lavoro', molto semplificato e rapido, che mantiene le prove fisiche, ha una prova scritta più rapida e investe molto di più nella formazione durante l'attività lavorativa. Il concorso permetterà di assumere persone molto giovani, spiega il Comune, con un'offerta mirata a chi ha appena sostenuto la maturità o si è diplomato di recente.

Previste 500 assunzioni nel prossimo biennio

A tempo indeterminato

Il secondo concorso è per l'assunzione a tempo indeterminato di agenti di Polizia Locale mediante la formazione di una graduatoria valida per due anni, inizialmente per 10 posti, utilizzabile successivamente per altre assunzioni. I candidati, uomini o donne, devono avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e devono superare la prova scritta, la prova di efficienza fisica e successivamente la prova orale.

Granelli

"Stiamo lavorando per proseguire il percorso di assunzioni avviato nel 2022 con a oggi 500 assunzioni e altrettante nel prossimo biennio - dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Nel 2024, a oggi, abbiamo assunto 60 agenti e 25 ufficiali, proseguiamo nella seconda parte dell'anno e poi nel 2025". "È importante avere più pattuglie in strada, anche di sera e di notte, servizi sempre più adeguati alle necessità e maggiore capacità di essere presenti e efficienti sul territorio, nei quartieri e ovunque serve", conclude.