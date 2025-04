“Politest top schools 2025“. Lode al Cannizzaro di Rho solo istituto tecnico d’Italia

Unico istituto tecnico in tutta Italia, tra tanti licei, ad aver ottenuto i migliori esiti nei test di ammissione alla facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano. Per queste ragioni l’istituto tecnico Cannizzaro di Rho ha ricevuto l’encomio “Politest top schools 2025“. Il riconoscimento è stato consegnato alla dirigente scolastica Venera Sturiale dalla professoressa Cristina Jommi, preside di Ingegneria civile, ambientale e territoriale. "Siamo orgogliosi di questo encomio che conferma la qualità del lavoro che i nostri docenti e i nostri studenti svolgono ogni giorno. Non è facile oggi tenere alto lo standard, viste le sfide che la scuola si trova ad affrontare quotidianamente – commenta la preside –. Siamo impegnati oltre che in una rigorosa qualità dell’offerta formativa di base, anche in attività di potenziamento che si rivolgono a tutti gli studenti. Percorsi di mentoring dedicati all’orientamento e potenziamento delle discipline Stem sono i pilastri di una didattica che si affaccia sul mondo del futuro. I nostri punti forti sono senz’altro la didattica del saper fare, attraverso la pratica attiva nei laboratori di chimica, fisica, scienze, informatica e grafica, e l’aggiornamento continuo dei nostri docenti su tematiche come l’Intelligenza artificiale, la robotica, i nuovi modelli matematici, il podcasting, la progettazione Cad".

Il Cannizzaro è stato fondato nel 1941, anno in cui, per legge, sono stati creati gli istituti tecnici in Italia. Fortemente voluto dalle aziende del territorio, nacque come scuola che preparava i futuri periti chimici. Poi si sono aggiunti gli indirizzi informatico, grafico e delle biotecnologie ambientali. Oggi sono 1.150 gli studenti che frequentano la scuola superiore di via Sanzio. Insieme alla preside, a ritirare l’encomio c’era Paola Barbonetti, docente di matematica da oltre 30 anni al Cannizzaro. "In genere i docenti di matematica, fisica, informatica hanno la nomea di essere severi, probabilmente in alcuni casi è vero, ma poi i risultati pagano. Questo riconoscimento mi rende felice, è un premio allo studente ma anche alla scuola che lo ha formato". Per limitare la dispersione scolastica, soprattutto dopo il primo anno, dal 2023 è stato avviato anche il progetto Mentoring al quale collaborano circa 15 esperti tra psicologi e orientatori. "Il Cannizzaro è da sempre una delle eccellenze del territorio grazie ai suoi docenti e a chi coordina la scuola – commenta il sindaco Andrea Orlandi –. Siamo fieri di questi ragazzi che guardano al loro futuro con entusiasmo e passione, gettando le basi per il loro percorso universitario. Abbiamo bisogno di giovani così".