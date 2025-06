Poesia, storia e orgoglio di Lorenteggio

CucchiTorno a Lorenteggio dopo tanto tempo. Mi piace subito pensare al suo nome, che viene dal latino "laurus", dunque "lauro", e ne rivela l’origine agricola. Infatti in tempi lontani era un borgo contadino. Non sono però solo: infatti mi fa da guida l’amico Giovanni Ingino, di cui ho apprezzato il recente libro di poesie “L’amore e la tabe“ (Passigli). Subito mi ricorda che si tratta di un quartiere dove negli anni Cinquanta si erano trasferite molte famiglie venute dal Sud. "Nel palazzo in cui sono nato – mi dice – in via degli Zuccaro, abitava il cantante Tony Dallara, i cui genitori venivano dal Molise (mi raccontava mia madre che d’estate, con le finestre aperte, la sua voce si sentiva per tutto il condominio). Nella strada parallela, via dei Tulipani, negli anni Sessanta, per un breve periodo ha abitato Lucio Battisti: se vogliamo, un oriundo anche lui".

Si tratta di piacevoli ricordi che mi coinvolgono e rituffano in un lontano passato. Ma oggi il quartiere continua ad essere popolato da immigrati, giunti però da altri continenti e a volte integrati solo parzialmente. "Ma questo – continua Ingino – rimane una zona tranquilla, dove, da qualche anno è in corso un processo di riqualificazione delle aree verdi. Ma il problema è la scarsa manutenzione, come un po’ in tutta la città e soprattutto nelle periferie". E poi ci sono attività dismesse, come la storica pasticceria napoletana Martignetti, aperta nel 1950 e insignita del prestigioso riconoscimento comunale di bottega storica. Per fortuna ci sono luoghi di cultura "come l’Istituto pedagogico della Resistenza – prosegue Giovanni – che diffonde i valori della Costituzione Italiana e il senso della democrazia nella società civile. E comprende una biblioteca dove tutti i giovedì sera vado a cantare in un Coro gospel. Poi ci esibiamo al Golgi-Redaelli per anziani non autosufficienti". Insomma, una zona molto varia che sono ben contento di aver ritrovato con la guida di chi la conosce da una vita.