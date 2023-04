Più sicurezza in città In Comune arrivano i volontari dell’Associazione poliziotti

di Massimiliano Saggese

Più sicurezza in Comune grazie alla presenza dei volontari dell’Api, Associazione poliziotti italiani. Da questo mese il Comune ha avviato un nuovo servizio di vigilanza che unisce il volontariato civico alle politiche per promuovere il rispetto delle regole di civile convivenza. Grazie alla sottoscrizione di un accordo con l’Associazione poliziotti italiani, due volontari con apposito tesserino di riconoscimento presteranno servizio all’ingresso del Comune in supporto all’accoglienza del pubblico già offerta dal Cirp. "Si tratta di un esperimento con una forte rilevanza sociale - spiega il sindaco Gianni Ferretti - un modo per garantire una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva a quella garantita dalla polizia locale. Vogliamo migliorare la qualità della vita in Comune e negli spazi pubblici con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale". L’attività di supporto all’accoglienza del pubblico all’ingresso del Comune da parte dei volontari selezionati dell’associazione ha solo la funzione di osservazione e di sostegno nella gestione di eventuali situazioni critiche e non quella di fornire informazioni e orientamento ai cittadini. L’Associazione è un ente senza fini di lucro al quale possono aderire tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, ma anche semplici cittadini. La sua nascita risale al 2000 quando un gruppo di poliziotti ha voluto creare un’associazione capace di dare vita a un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni. L’associazione punta a favorire la crescita nella società civile di valori morali quali onestà, solidarietà, giustizia e contribuire alla prevenzione della criminalità.