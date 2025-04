Più pattuglie sul territorio e telecamere

Un’autovettura, una valigia per il rilievo degli incidenti, un kit di pronto soccorso, un defibrillatore semiautomatico e una radio veicolare: la polizia locale di Cormano aumenterà sia il numero delle pattuglie, per il controllo del territorio, sia gli strumenti a disposizione degli agenti, per gli interventi in caso di prima necessità. Grazie al finanziamento di 20mila euro, ottenuti partecipando al recente bando "per l’acquisto di nuove dotazioni strumentali e per un veicolo a basse emissioni inquinanti" indetto dal Pirellone, e grazie ad altri 20mila euro stanziati dal Comune di Cormano, il Comando di via dei Giovi potrà così continuare il progetto sulla sicurezza cittadina iniziato, pochi anni fa, con la posa delle telecamere ai varchi stradali di ingresso: "Prosegue la volontà di potenziare il nostro apparato di polizia locale, usufruendo anche delle occasioni offerte da Regione Lombardia, che da sempre mostra un particolare riguardo agli investimenti nella sicurezza - precisa il sindaco cormanese, Luigi Magistro -.

È giusto garantire ai nostri operatori di poter lavorare con i mezzi adeguati. Il contributo regionale rappresenta una grande opportunità da cogliere, per sostituire un’autovettura. Il ringraziamento è doveroso nei confronti del comandante dei vigili cormanesi Marco Falconelli, sempre attento e professionale nella supervisione di queste opportunità". Oltre alle strumentazioni dell’auto di pattuglia, la sede dei vigili di via dei Giovi si doterà, a breve, di un armadio blindato corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, per la custodia delle armi in dotazione agli agenti cormanesi.

Giuseppe Nava