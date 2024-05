Bimba azzannata dal pitbull a Sesto San Giovanni, il sindaco Di Stefano se la prende con Prodi

Sesto San Giovanni (Milano) – È stata operata d’urgenza, resta in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, la bimba di due anni e mezzo aggredita da un pitbull in un appartamento a Sesto San Giovanni, mentre giocava con la gemellina. E mentre per la piccola adesso inizierà un percorso di recupero rimediare alle profonde ferite al volto e alle gambe, il sindaco della città, Roberto Di Stefano prova ad attribuire qualche responsabilità, partendo da lontano.

La polizia locale davanti al condominio dove si è consumato il dramma

“Nel 2007 il governo Prodi ha eliminato l'elenco delle razze di cani considerate pericolose e aggressive. Questo è stato un grande errore e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Chiediamo al governo attuale di ripristinare questa lista e di rendere obbligatori per tutti i proprietari di quei cani potenzialmente pericolosi, i corsi educativi con il rilascio del patentino. Oggi, infatti, questi corsi tenuti dall'Agenzia per la Tutela della Salute, sono obbligatori solo per quei cani che hanno aggredito qualcuno. Ma alla luce dei recenti episodi è evidente che serve più prevenzione". Nessuna parola di solidarietà, invece, per la piccola ferita e la sua famiglia.

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni

C’è da dire che la crociata per maglie più strette per alcune razze di cani arriva anche da parte delle associazioni animaliste, come per esempio la Lega del Cane. Elisa Cezza, referente del rifugio della Lega del Cane a Segrate spiega: “L’aumento degli episodi è parallelo all’aumento di queste razze. Una diffusione vertiginosa, frutto di molti fattori fra cui il facile acquisto online, la mala informazione e una lunga stagione di poco coraggio del legislatore. Che speriamo volga al termine”.