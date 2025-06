“Un uomo punta un’arma addosso alla gente”: ma era una pistola ad acqua (e cercava di bagnare i passeggeri)

San Zenone al Lambro (Milano), 11 giugno 2025 – Puntava una pistola (ma si trattava di un’arma giocattolo spara acqua) contro chi era in attesa del treno in stazione. Attimi di panico allo scalo ferroviario di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, al confine con la provincia di Lodi. Secondo quanto riferito la segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine da un testimone che ha assistito alla scena: “Venita, un uomo punta la canna dell’arma verso le persone”.

Il testimone, impaurito, ha chiamato la polizia locale chiedendo alle forze dell’ordine di intervenire il prima possibile per capire cosa stava accadendo. All’arrivo in zona stazione gli agenti hanno trovato l’uomo seduto per terra e con i suoi effetti personali. Sul posto, infine, è stata fatta arrivare la Polfer.

La polizia ferroviaria ha parlato con l’uomo e ha esaminato gli oggetti che aveva con sé. Le forze dell’ordine hanno quindi appurato che aveva in mano una innocua pistola giocattolo ad acqua e, vero, la puntava verso i presenti, ma solo per bagnarli. L'allarme, dunque, è immediatamente rientrato ma l'uomo è stato fatto spostare dalla zona dei binari, in modo da evitare altri disagi.