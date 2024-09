Cavalcavia Ghisolfa, più sicurezza per i ciclisti: al via i primi interventi in attesa della pista ciclabile

Milano, 21 settembre 2024 – Più sicurezza per i ciclisti sul cavalcavia della Ghisolfa, a Milano. In attesa che venga realizzato il percorso ciclabile in sede protetta, il Comune ha realizzato una nuova segnaletica orizzontale, rallentatori ottici e un cartello che segnala la presenza dei ciclisti.

Nel dettaglio, spiega Palazzo Marino, è stata tracciata la linea marginale che restringe la carreggiata e sono stati introdotti sistemi di rallentamento ottico e sonoro, realizzati con l'applicazione in serie di almeno quattro strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. A questo si aggiunge l'installazione di cartelli di tipo informativo, non previsti dal Codice della strada, il cui messaggio è stato individuato in accordo con il ministero delle Infrastrutture per segnalare la presenza dei ciclisti.

“In attesa della realizzazione della pista ciclabile che, come è noto, richiede preventivamente un imponente intervento di spostamento di tutti i pali della linea filoviaria per consentire ai bus di lasciare lo spazio a destra - spiega in una nota Arianna Censi, assessora alla Mobilità -, avevamo lavorato per porre in atto alcuni interventi che rendessero la strada più sicura per tutti i ciclisti. Ora sulla strada la carreggiata è stata ridotta e sono presenti elementi che spingono a rallentare la velocità”.