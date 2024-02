Censi contro Salvini: “Milano discriminata dal ministero”. Lo sfogo dell’assessore

Milano, 6 febbraio 2024 – “La misura è colma”. Basta l’incipit del post su Facebook per intuire che Arianna Censi Xè arrabbiata. L’assessore alla Mobilità del comune di Milano ce l’ha con il ministero dei Trasporti, un "no” che suona come un atteggiamento pregiudiziale dello stesso Matteo Salvini nei confronti di Milano e della sua Giunta.

“La misura è colma – scrive nel post Arianna Censi -. Il Ministero dei trasporti ha negato a Milano l’autorizzazione ad installare cartelli informativi che segnalano una strada frequentata da persone in bicicletta. In attesa della realizzazione di alcuni lavori molto complessi sul ponte della Ghisolfa avevamo messo a punto, nelle scorse settimane, una serie di interventi per la messa in sicurezza della tratta.

Misure di buonsenso, richieste da cittadini e cittadine, che abbiamo studiato con molta attenzione e che avremmo voluto replicare in diversi punti della città particolarmente trafficati. Questo tipo di segnaletica è già utilizzata in decine di diverse città in tutta Italia, ma anche in Europa, e non avremmo mai immaginato di poter ricevere un diniego.

Questo diniego rappresenta un precedente molto grave, perché certifica un atteggiamento incomprensibilmente negativo nei confronti di Milano. Allora la mia domanda al Ministro @matteosalviniofficial è questa: perché in decine di altre città italiane sì, e lo si fa da anni, ma se lo chiede Milano la risposta è no?”