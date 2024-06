Milano, sulla pista ciclabile si apre una voragine: ennesimo rischio per le biciclette

Più che una buca è una vera e propria voragine quella che si è aperta sulla pista ciclabile di via Imbonati, a Milano. Oltre alle automobili e degli autocarri con visibilità limitata, tra i rischi a cui sono sottoposti i ciclisti meneghini si aggiunge ora anche quello di cadere e rovesciarsi a causa di un enorme dissesto stradale.

La voragine è all’altezza del civico 71 di via Imbonati e la zona è stata transennata dal Nucleo intervento rapido per impedire il passaggio dei velocipedi. Non è chiaro quando verrà ripristinato il manto stradale ma nel frattempo tutto il traffico ciclabile è stato deviato sul marciapiede: lo stesso dove passano i pedoni.