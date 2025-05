Piscina chiusa, scatta la petizione per salvarla

Niente nuoto e tintarella nell’impianto di via Caviaga, quest’estate la piscina scoperta del parco Mattei resterà chiusa. Ma la decisione del Comune, secondo il quale il centro natatorio richiederebbe opere di manutenzione troppo onerose, non piace a cittadini e frequentatori dell’impianto, che hanno raccolto e protocollato in Municipio 431 firme per chiederne la (ri)apertura.

"Riteniamo – si legge nel testo della petizione, promossa da Assunta Scarlato – che un ente pubblico davvero attento ai bisogni della comunità debba fare di tutto per garantire l’apertura di una piscina che non ha solo una funzione ludica, ma assicura anche il benessere psico-fisico dei cittadini, soprattutto pensando a chi non ha la possibilità di permettersi una vacanza fuori città. Questo anche in considerazione della capienza della piscina di via Parri, insufficiente a garantire l’accesso di tutta la cittadinanza".

Il timore è che, con lo stop di quest’anno, la vasca scoperta del Mattei resti chiusa anche nel 2026 e per gli anni a venire, com’è accaduto per quella coperta, off limits al pubblico ormai da 12 anni. Da qui l’invito, al Comune, ad adoperarsi per una messa in funzione, già a partire da quest’estate.

"Non ci sono le condizioni di sicurezza per aprire la struttura – ha precisato il sindaco Francesco Squeri in consiglio comunale –. Noi per primi ne siamo rammaricati, ma la sicurezza dei cittadini è la priorità numero uno". Il Comune ritiene che non avrebbe senso, e potrebbe addirittura configurare un danno erariale, imbarcarsi in costose opere di sistemazione dell’impianto, quando è in previsione un restyling complessivo del parco Mattei, sia per quanto riguarda il settore "terra" che per quanto concerne il settore "acqua", da realizzare in partnership con Eni.

A.Z.