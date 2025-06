Niente privati per la piscina Argelati: “Restyling a carico del Comune, investimento di 20 milioni di euro”

Milano – Come non detto. La piscina Argelati non sarà ristrutturata da un privato ma dal Comune, proprietario dell’immobile, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dopo la chiusura della piscina a pochi passi da Naviglio Grande, alla fine dell’estate del 2022, l’assessora allo Sport Martina Riva ha provato a individuare una società privata in grado di realizzare un restyling dell’Argelati e garantire una gestione sociale dell’impianto. Ma la missione si è dimostrata impossibile.

E così Riva, durante un incontro pubblico organizzato dalla Lista Sala lunedì sera a Palazzo Marino, ha annunciato la svolta: “Sull’Argelati, almeno ad oggi, non sono arrivati progetti ritenuti soddisfacenti, a livello sociale, dall’amministrazione. Per questo, in una visione pragmatica e laica della gestione del bene pubblico, stiamo ascoltando le richieste della città e valutando la possibilità di mantenere la piscina Argelati pubblica, anche grazie all’impegno dell’assessorato al Bilancio (in sala c’era anche l’assessore Emmanuel Conte, ndr). Un’operazione del genere comporterebbe un investimento tra i 15 e i 20 milioni di euro, con tempi stimati (tra progettazione e lavori) di circa cinque anni. Quello di oggi (lunedì, ndr) è solo il primo incontro pubblico: seguiranno un ciclo di commissioni consiliari e un ordine del giorno in Consiglio comunale, di indirizzo per la Giunta”.

Il Pd milanese, intanto, esulta. Il segretario metropolitano Alessandro Capelli e la capogruppo in Comune Beatrice Uguccioni, in una nota, sottolineano che “l’individuazione di risorse a sostenere un piano pubblico per la piscina Argelati è una notizia importante per la nostra città. Un primo importante risultato di una battaglia che il Partito democratico, come forza politica e attraverso l’impegno dei suoi consiglieri comunali, porta avanti da tempo. I presidenti delle Commissioni Sport e Olimpiadi, Angelica Vasile e Alessandro Giungi, insieme ai consiglieri democratici, hanno lavorato alacremente in questi anni perché l’amministrazione assumesse queste scelte”. L’Argelati, dunque, sarà ristrutturata e gestita dal Comune.