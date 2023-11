Pedone investito in via Morgantini, si costituisce il pirata della strada: “Sono stato io”

Milano – Si è presentato nel primo pomeriggio in una stazione dei carabinieri l’uomo che questa notte, domenica 12 novembre, ha investito con la sua auto un 38enne tra via Morgantini e via Rembrandt, zona San Siro, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Carlo.

Si tratta di un cittadino italiano di 45 anni: davanti ai militari avrebbe ammesso di essere stato lui a travolgere il pedone e poi fuggire senza prestare soccorso. I carabinieri hanno immediatamente avvisato la polizia locale, che sta indagando sull’incidente, e accompagnato l’uomo, indagato a piede libero, nell’ufficio arresti e fermi dei ghisa in via Custodi.

Da quanto è stato ricostruito, l’investimento si è verificato intorno alle 3 della mattina: il pedone stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando l’auto lo ha centrato in pieno, provocandogli fratture varie e un trauma cranico.