Milano, investito da un pirata della strada in via Morgantini: grave 38enne

Milano, 12 novembre 2023 – Continua la scia di sangue sulle strade di Milano con un altro pedone investito e ricoverato in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto alle 3 della notte tra sabato e domenica in via Morgantini, zona San Siro, dove un uomo di 38 anni è stato travolto probabilmente da un’automobile il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso:

La dinamica

Da quanto è stato ricostruito, l’uomo stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando il mezzo pirata lo ha centrato in pieno, provocandogli fratture varie e un trauma cranico. Il ferito è stato portato dagli operatori del 118 all'ospedale San Carlo mente la Polizia Locale sta svolgendo gli accertamenti del caso per risalire all’investitore.