Pioltello, genitori in protesta davanti alla scuola chiusa per Ramadan: “Ingiusto tenere i figli a casa quando noi lavoriamo”

Non c’è pace per l’Istituto Iqbal Masih, la scuola di Pioltello finita al centro del dibattito per la scelta del suo preside di sospendere le lezioni nei giorni in cui si festeggia la fine del Ramadan. Oggi è il primo giorno di chiusura e, in segno di protesta, alcuni genitori si sono presentati davanti all’istituto. Sono una decina in totale le mamme e papà che si sono ritrovati davanti ai cancelli. “Ho scritto un post, nel gruppo cittadino di Pioltello, che poi è stato cancellato, senza insultare nessuno o parlare di politica - ha spiegato Samanta Sacchi, mamma di un alunno della Masih - ho spiegato che non trovo giusto far saltare un ponte programmato da inizio anno, quello del primo maggio, per inserire questa giornata in cui noi lavoriamo tutti. Per stare a casa oggi ho dovuto chiedere questa settimana di ferie e rinunciare a quella di fine aprile e inizio maggio, dove la mia famiglia sarà invece a casa”. Sacchi ha poi spiegato di aver ricevuto una telefonata dalla scuola: “Mi ha chiamato la vicepreside, dicendomi di cancellare il post, e di non permettermi più di scrivere certe cose. Sono venuta a scuola per un confronto, che non c'è stato, hanno parlato solo loro e sono andati via”. Il post “è stato cancellato dagli amministratori e con esso tutti i consensi di altri genitori, e io mi sono ritrovata censurata, che è la cosa che mi ha dato più fastidio”.

"Vivo a Pioltello da 40 anni - ha spiegato un altro genitore - loro hanno sempre festeggiato il Ramadan e gli è sempre stata data la possibilità di avere un ambiente dove festeggiare. Quest'anno è partita questa cosa folle di poter festeggiare all'interno di una scuola. Diversamente non sarebbe successo nulla, il Comune ha dato loro un'area feste qui dietro prima del Covid”.

La gioia delle famiglie islamiche

A fare da contraltare alle proteste davanti all’elementare, c’è la gioia di tutte le famiglie islamiche che potranno passare tutti insieme una festività importantissima all’interno del calendario musulmano come