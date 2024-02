Pioggia a Milano, strade allagate e traffico in tilt: bus e tram deviati

È bastata una notte di pioggia intensa per causare più di qualche disagio a Milano. Diverse strade si sono allagate, rallentando il traffico in alcune zone della città. I problemi maggiori si sono registrati nella zona settentrionale, dove l’acqua ha totalmente invaso via Lancetti, che è stata pertanto chiusa al traffico. Si segnalano zone con acqua alta sulla carreggiata anche sulla Circonvallazione.

L’Azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato di aver modificato il servizio di queste linee che passano per quel tratto. Il tram 2 non fa servizio tra via Farini, via Ferrari e Bausan, ai viaggiatori si consiglia di usare la linea 92. Deviato anche i filobus 90, 91 e 92, che nelle due direzioni faranno la fermata via Bernina sulla corsia laterale.

Maltempo anche nel resto della Lombardia. Con piogge in pianura e neve anche a basse quote. Nella giornata di oggi martedì 27 febbraio la Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla nelle zone prealpine e un’allerta arancione in quelle montane. Interessate le province di Sondrio, Bergamo e Brescia.