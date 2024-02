Milano: fino a quando durerà la pioggia? Le previsioni per i prossimi giorni

Milano, 26 febbraio 2024 – Pioggia intensa a Milano per tutta la giornata di oggi, lunedì 26 febbraio. Fino a quando durerà? L’ondata di maltempo che si sta abbattendo su Milano e gran parte della Lombardia non sembra destinata a finire tanto presto.

Se si eccettua una pausa a metà settimana, infatti, la fine di febbraio e l’inizio di marzo saranno segnati dal brutto tempo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com domani, martedì 27 febbraio, e dopodomani, mercoledì 28 febbraio saranno giornate interessate da pioggia con rovesci in tutte le fasce orarie. Momento clou delle precipitazioni sarà la giornata di domani, in cui si prevedono accumuli fra i 10 e i 16 millimetri, con una parziale attenuazione dei fenomeni a sera. Le temperature massime non raggiungeranno i 10°.

Mercoledì 28 si prevedono forti piogge nel corso della notte e in mattinata, con un miglioramento fino a sera quando, finalmente, l’acqua dovrebbe cessare di cadere. Le temperature massime saranno in aumento, toccando i 13° nel pomeriggio.

Giovedì 29 febbraio si aprirà uno squarcio di sereno in un contesto meteo complicato. Niente pioggia, con aperture in particolare alla mattina. E temperature che potranno raggiungere i 16°.

La tregua dovrebbe durare un giorno solo. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, infatti, da venerdì 1 marzo dovrebbe fare la sua ricomparsa la pioggia. Sin dalla mattina, con intensità via via crescente: a sera le precipitazioni dovrebbero superare i 10 millimetri.

E il debutto “bagnato” di marzo dovrebbe essere confermato nei due giorni successivi, sabato 2 e domenica 3, con piogge meno intense, ma spalmate su tutto l’acro della giornata. Il sole dovrebbe fare ritorno nei cieli, alternato alla pioggia e in una versione piuttosto pallida, a partire da lunedì 4 marzo.

Prosegue, intanto, l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia e causata da una perturbazione che sta interessando anche Milano.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.