Pioggia, neve e vento in Lombardia: allerta meteo gialla. Dove e quando: la mappa

Milano – Ancora venti forti e temporali: è ancora allerta in Lombardia. La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali del Paese continuerà a portare condizioni di maltempo, con piogge diffuse e locali temporali. In Lombardia la sala della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio idrogeologico e un’allerta gialla rischio vento forte. A Milano prosegue l'allerta gialla per il maltempo, iniziata giovedì scorso e che ha conosciuto solo qualche ora di tregua. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Allerta meteo Lombardia (mappa tratta da Lombardia Notizie)

Ma vediamo le previsioni per le prossime ore sulla regione. Come reso noto dalla Regione “per il pomeriggio di oggi, lunedì 26 febbraio, sono previste precipitazioni moderate diffuse persistenti per tutta la giornata anche se con intensità variabile, localmente forti sulle 12-24 ore (anche a carattere di rovescio dal tardo pomeriggio)”.

“Nel pomeriggio-sera di oggi i valori cumulati di precipitazioni totali saranno prevalentemente compresi tra 15 e 30 mm nelle 12 ore, con valori più alti sui settori centro orientali; possibili picchi isolati di 30-40 mm nelle 12 ore sui settori meridionali e orientali a causa della (relativamente debole) componente convettiva del sistema. Limite delle nevicate inizialmente a 700-1000 metri sui settori occidentali, 1000-1200 metri su quelli orientali, in possibile risalita nel corso del pomeriggio fino a 1000 sui settori occidentali, 1300-1400 su quelli orientali, seppur con incertezza legata alla locale intensificazione delle precipitazioni e alle condizioni termiche locali delle valli più strette. Si prevedono venti moderati con rinforzi su pianura ed Appennino”.

“Sulla pianura orientale, nel pomeriggio, saranno possibili raffiche fino a 65 km/h. Anche per la giornata di domani martedì 27 febbraio sulla Regione permarranno correnti meridionali perturbate. Attese precipitazioni diffuse, da moderate a forti con valori prevalentemente di 15-30 mm nelle 12 ore (possibili picchi isolati fino a 35-40 mm nelle 12 ore sui settori orientali o sulle Prealpi), di 30-60 mm nelle 24 ore (possibili picchi sparsi fino a 80 mm sui settori orientali dal pomeriggio di domani)”.

E nelle altre regioni? Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, martedì 27 febbraio, allerta rossa per rischio idrogeologico su parte del Veneto, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana e veneto, allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, sui restanti settori della Toscana, sull'intero territorio dell'Umbria, su parte di lazio e Sardegna.