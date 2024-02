Lombardia valanghe: rischio elevato. La situazione su Alpi e Prealpi

Milano, 26 febbraio 2024 – La neve continuerà a cadere sebbene a quote più elevate e ad accumularsi con quella già caduta nei giorni scorsi. In compenso le temperature tenderanno ad aumentare.

Condizioni meteo che portano il rischio valanghe a forte (4) su quasi tutto l’arco alpino e prealpino lombardo, ad eccezione delle Prealpi varesine e Appennino pavese.

L’allerta del Soccorso alpino

L’attività valanghiva spontanea è “in progressivo aumento durante la nevicata con fenomeni di dimensioni grandi e molto grandi”. Per questo motivo, per qualsiasi tipo di escursione gli esperti raccomandano la massima attenzione nella scelta degli itinerari e, in tutti i casi in cui è previsto, l'obbligo tassativo di artva, pala e sonda.

È necessaria la massima attenzione anche per le escursioni a quote più basse, in caso di attraversamento di canali che potrebbero essere oggetto di scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più in quota»

Pericolo forte 4

Retiche Occidentali, Retiche Centrali, Retiche Orientali, Adamello, Orobie Centrali

I nuovi apporti nevosi incrementeranno e sovraccaricheranno i recenti diffusi accumuli che presenteranno un debole consolidamento su molti pendii ripidi.

Il distacco sarà possibile già con un debole sovraccarico generando valanghe di anche di dimensioni molto grandi. Saranno possibili numerosi distacchi spontanei di grandi e molto grandi dimensioni soprattutto a tutte le esposizioni.

Pericolo forte 4

Orobie Occidentali, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane

Le nuove residue precipitazioni andranno ad incrementare e sovraccaricare il consistente strato di neve recente non ancora consolidato; il grado di pericolo rimarrà 4 Forte. Il distacco sarà possibile con un debole sovraccarico su molti pendii ripidi a tutte le esposizioni.

Pericolo marcato 3

Prealpi Varesine

La nuova neve si depositerà su un manto poggiante su terreno scoperto non gelato, pertanto sui pendii ripidi posti alle quote maggiori saranno possibili scaricamenti e distacchi spontanei di valanghe di fondo di medie e grandi dimensioni.

Pericolo debole 1

Appennino Pavese

Spessori di neve esigui poggianti su terreno scoperto. Possibili isolati scaricamenti di fondo sui pendii ripidi a quote maggiori.

.Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni estese anche a carattere di rovescio, in progressiva intensificazione nel corso della giornata fino a moderate o forti soprattutto su Orobie e Prealpi. Limite delle nevicate inizialmente tra 600 e 900 metri ma in rialzo la sera a 1400 metri su Prealpi e Appennino. Neve fresca a 1500 metri: 30-50 cm su Orobie, Prealpi e Retiche centrali, 20-35 cm su Retiche occidentali- orientali e Adamello; 15-20 cm in Appennino. Venti in quota moderati o forti da Sud, con tendenza a ruotare da Sud-Est in serata; ventilazione in valle generalmente debole, moderata in Appennino. I nuovi abbondanti quantitativi di neve fresca previsti comporteranno un ulteriore significativo sovraccarico del manto nevoso che presenta un consolidamento molto debole negli strati superficiali di recente formazione. Il pericolo valanghe si manterrà forte su tutti i settori ad eccezione delle Prealpi Varesine dove sarà marcato e dell'Appennino Pavese dove sarà debole. Il distacco provocato sarà possibile con debole sovraccarico su molti pendii ripidi. Si prevede un incremento dell'attività valanghiva spontanea con distacchi di grandi e molto grandi dimensioni a tutte le esposizioni.