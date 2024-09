Piccoli lettori crescono: "Un naviglio di libri" a Cernusco con 26 eventi

Un altro appuntamento per allenare i piccoli alla lettura, a Cernusco nasce “Un naviglio di libri“, festival per ragazzi e famiglie in Martesana. La kermesse ricca di appuntamenti si terrà dall’11 al 13 ottobre. In programma incontri con scrittori, spettacoli teatrali, reading, laboratori con illustratori, tavole rotonde, approfondimenti di divulgazione e incontri formativi per genitori e insegnanti. Un’iniziativa pensata per le nuove generazioni "dai 5 anni all’adolescenza". Tra i nomi della kermesse, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, volti noti al grande pubblico, studiosi dell’età difficile e delle relazioni. E per la gioia dei più piccoli, Geronimo Stilton (13 ottobre alle 11,30 alla Casa delle Arti). Apre l’evento, il 10 ottobre alle 18 all’Agorà, lo scrittore Luigi Ballerini, vincitore dell’Andersen e del Bancarellino, che incontrerà il pubblico per una serata anteprima. Ventisei in tutto gli appuntamenti, più di 20 case editrici presenti e 30 ospiti fra i nomi più importanti della letteratura per ragazzi: scienza, sostenibilità e sport tra i temi principali. Ma anche romance e fantasy. "È un onore accogliere una manifestazione di caratura nazionale che mancava al nostro territorio – dice la vicesindaca Paola Colombo -. I giovanissimi potranno incontrare autori di primissimo piano".

La tre giorni pesca in una fascia d’età che ama i libri, secondo le statistiche. Il calo arriva tra i 14 e i 17 anni, ma poi l’amore per romanzi ritorna prima di scemare di nuovo più avanti. Fra le penne più attese, Elisabetta Dami, la book blogger Penny e sul fronte intrattenimento, i laboratori di Roberta Bianchi e Chiara Gianni. In biblioteca e in Filanda si terranno incontri creativi dedicati ai più piccoli e ad Halloween, “Esseri fantastici. Ne facciamo burattini di carta!“ (venerdì 11 alle 17) con l’illustratrice pluripremiata Giulia Orecchia, “Siamo tutti streghe (e maghi)!“ (sabato alle 14,15) con l’autrice Gisella Laterza. Oppure laboratori con autori-illustratori come “Un incontro tra le nuvole2 di Laura Cortinovis (sabato alle 10,30), “Giardiniere dei sogni“ (sabato 12, alle 16,30) con Claudio Gobetti e Diyana Nikolova, “Come è fatto un abbraccio?“ (domenica 13 alle 14) di Ilaria Zanellato e “Musica maestro“ (domenica 13 alle 16) con Sergio Olivotti. Ingresso gratuito ovunque, ma in alcuni casi i posti sono limitati: prenotazioni sul sito unnavigliodilibri.it.