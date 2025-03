Piccoli giardinieri per un giorno. A dimora 222 arbusti e alberi

Piccoli giardinieri per un giorno: 70 bambini e bambine della scuola materna bilingue Geis di Arese, nell’ambito del progetto “Forestami“, hanno partecipato alla piantumazione di 222 alberi e arbusti nell’area verde di viale Marietti, in località Valera. Sono stati loro i protagonisti della mattinata affiancando i volontari della cooperativa sociale Opera in fiore. Prima hanno ascoltato attentamente tutte le curiosità sulle specie arboree e arbustive interessate dall’intervento e poi con tanto di guanti e palette hanno piantato farnie, cerri, carpini bianchi, ciliegi, olmi, evonimi e cornioli.

"Il nostro Comune ha aderito con convinzione al progetto Forestami, un’iniziativa ambiziosa e di grande importanza per il nostro territorio. Siamo consapevoli che si debba agire concretamente per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, proteggere l’ambiente e offrire un futuro sostenibile, soprattutto per le prossime generazioni – dichiara il sindaco Luca Nuvoli –. Questa opera di forestazione urbana, oltre a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, crea anche spazi ombreggiati per l’estate, che è sempre più calda, e aumenta la biodiversità. La collaborazione con gli altri enti coinvolti nel progetto è fondamentale per fare la differenza: insieme dobbiamo costruire una rete per un futuro più verde".

Il progetto di Forestami prevede la realizzazione di un prato arborato e di un’area boscata, su una superficie complessiva di 2.300 metri quadrati, con 222 piante, tra cui 82 alberi e 140 arbusti. L’area si trova nei pressi della località La Valera, all’interno del Parco delle Groane, a sud di un percorso ciclopedonale e a nord di un parcheggio dove è presente anche un parco giochi. L’intervento prevede anche dei filari di pero “Chanticleer“ e fasce di arbusti. La messa a dimora è a cura di Opera in fiore, cooperativa sociale per l’inclusione sociale di persone svantaggiate.

Ro.Ramp.