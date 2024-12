Botte, coltelli e cattive frequentazioni: chiusa la tavola calda di piazza Selinunte a Milano

Milano, 27 dicembre 2024 – Martedì scorso gli agenti del Commissariato Bonola hanno notificato, su ordine della Questura, la sospensione della licenza per 15 giorni al titolare di una tavola calda in piazza Selinunte. Lo scorso marzo i poliziotti sono intervenuti all’interno del locale per la segnalazione di una donna minacciata con un coltello da una cliente. A luglio invece, gli agenti sono intervenuti per una lite, per futili motivi, tra il titolare del locale e un avventore: al termine degli accertamenti entrambi sono stati trasportati in codice verde in ospedale. Ad agosto, invece, un uomo si è recato in ospedale dopo aver subito un’aggressione, due giorni prima, all’interno del locale. Infine, tra maggio e novembre scorsi, gli agenti hanno identificato diversi avventori con precedenti: uno di essi, in particolare, è risultato essere destinatario di un ordine d'arresto.