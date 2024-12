Pogliano Milanese, uomo trovato morto nel bosco: ha una ferita alla testa

Pogliano Milanese – Non si conosce ancora l’identità dell’uomo trovato morto il 26 dicembre in un bosco dell’hinterland milanese, tra Pogliano e Vanzago, zona frequentata abitualmente da spacciatori di droga. La novità emersa nelle ultime ore è che l’uomo, età apparente 30-40 anni, avrebbe una ferita alla testa. Omicidio? Sarà l’autopsia a confermarlo ma resta al momento l’ipotesi attorno a cui lavorano i carabinieri intervenuti con il medico legale nel luogo del ritrovamento. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga ma è ancora presto per affermarlo.

L’allarme era stato lanciato nel tardo pomeriggio di Santo Stefano da un passante che stava camminando nei pressi del boschetto e ha notato l’uomo sdraiato faccia a terra vicino a Cascina Poglianasca.