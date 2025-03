Piazza Marinai d’Italia “nel mirino”. Installate le nuove telecamere

Nuove telecamere in piazza Marinai d’Italia a Rho. Sono attive da alcuni giorni sei nuove telecamere collegate con la centrale operativa della polizia locale, montate dopo alcune segnalazioni e lamentele da parte dei residenti che chiedevano maggiore sicurezza. "Le nuove telecamere - spiega l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli - rappresentano un ulteriore passo avanti verso una città più sicura e tecnologicamente all’avanguardia, un percorso di innovazione che proseguirà nei prossimi mesi con l’adozione di software sempre più avanzati. Questo investimento in sistemi di sicurezza innovativi si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale e sviluppo della Smart City, con l’intento di rendere Rho una città sempre più moderna e attenta alle esigenze dei cittadini". Le immagini catturate dalle telecamere sono visibili dal centro di controllo della polizia locale tramite il software già in uso. Ro.Ramp.