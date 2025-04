Piazza Compasso d’oro: "Design ma anche bambini. È un posto rilassante"

Una piccola piazza nascosta tra i palazzi, tra il cimitero Monumentale e via Paolo Sarpi. Una piazza che ha solo 6 anni di vita e ancora in pochi conoscono. È piazza Compasso d’Oro, davanti al palazzo liberty chiamato “Tram a cavalli“ (era una centrale elettrica dell’Edison su un’area in precedenza occupata dalla stazione dei tram a cavallo di Porta Volta), sede dell’Associazione per il Disegno Industriale (Adi) e del suo museo.

Una piazza nuova, “abitata“da gli amanti del design, ma anche dai bambini e da chi cerca una pausa dal caos urbano. Lo conferma anche Andrea Zou, frequentatore dello spazio: "È molto bella. Hanno fatto davvero un bel lavoro, non solo per il museo, ma anche per le attrazioni per i bimbi e le panchine. È un posto rilassante. Prima dei lavori era invece abbandonato".

Altri “clienti“ della piazza e della zona vicina, sono gli habituè dell’aperitivo alla moda del Ceresio 7. "Tutta la zona quindi è diventata attrattiva e di conseguenza anche molto cara".