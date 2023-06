Piattaforma chiusa: arriva l’Ecomobile

La piattaforma ecologica comunale chiude per i prossimi tre mesi per i lavori di manutenzione della struttura. Da poche ore, i residenti non possono più conferire i loro rifiuti nello storico centro di raccolta di Amsa in via Papa Giovanni XXIII, nella zona ovest del territorio cittadino, lungo la sponda sinistra del fiume Seveso. In questo periodo di chiusura, sono stati previsti due servizi, entrambi nel parcheggio pubblico del piazzale del cimitero locale, con il mezzo Ecomobile e con la raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali.

Gli interventi al centro di raccolta sono "necessari per mettere in sicurezza e a norma la piattaforma – precisa il sindaco bressese Simone Cairo –. Si lavorerà sulla tombinatura e sulla pavimentazione dello spazio, come è stato progettato per adeguare la struttura. Questo prevede l’appalto tra Comune di Bresso e Amsa, a costo zero per la casse comunali".

Oltre ai due servizi sostitutivi, già programmati, il Comune di Bresso sta "cercando di individuare alcune soluzioni alternative che non intralcino i lavori in corso e che siano comode per la cittadinanza locale" conclude il primo cittadino Cairo.

Intanto, al parcheggio del camposanto l’Ecomobile sarà presente ogni sabato mattina, dalle 7.45 alle 11.45, mentre la raccolta degli ingombranti sarà possibile, sempre dalle 7.45 alle 11.45, nei sabati del 17 giugno, del 1°, del 15 e del 29 luglio. Per il calendario completo, consultare il sito istituzionale www.bresso.net. I lavori si concluderanno alla fine del mese di agosto.

Giuseppe Nava