Peschiera, giù i pioppi di via Galvani. L’ex assessore all’ambiente: il comitato non pensò alla sicurezza

Una decina di pioppi cipressini è crollata in via Galvani a causa dei forti temporali che nei giorni scorsi hanno colpito il territorio. I danni provocati dalla caduta degli alberi hanno riportato d’attualità una questione mai del tutto risolta: la gestione del filare alberato che costeggia l’intera via di Mezzate. La vicenda risale al 2020, quando una perizia tecnica commissionata dal Comune indicò la necessità di abbattere tutti i 240 esemplari, giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica. La decisione incontrò da subito l’opposizione di diversi cittadini e associazioni ambientaliste, che chiesero di rivedere il progetto attraverso nuove valutazioni e interventi. Nacque così il comitato delle Signore degli Alberi, un gruppo di residenti e attiviste che per lungo tempo aveva presidiato la zona con l’obiettivo di impedire l’abbattimento e con controperizie e manifestazioni era riuscito a fermare le ruspe, chiedendo un piano di potature mirate e interventi di manutenzione al posto del taglio indiscriminato.

Dopo anni, a riaccendere il dibattito è stato Marco Righini, allora assessore all’Ambiente: "I segnali c’erano – ha dichiarato – ma sono stati ignorati. A prevalere è stato un approccio più politico che tecnico, che ha compromesso una riqualificazione necessaria bloccando la messa in sicurezza dell’intera comunità". Non si è fatta attendere la replica di Maria Bachetti, tra le fondatrici del comitato: "Non ci siamo mai opposti all’abbattimento degli alberi realmente pericolosi. Abbiamo chiesto fin dall’inizio manutenzione e controlli. L’ultimo intervento, tre anni fa, non è stato sufficiente né ben eseguito. Il problema non è l’opposizione, ma l’assenza di una gestione continuativa".

Il maltempo ha colpito duramente anche altre zone della città e del Sud Est milanese. "Sono caduti alberi ovunque – ha confermato il sindaco Andrea Coden – e voglio ringraziare protezione civile e forze dell’ordine per il lavoro svolto con grande professionalità. Avevamo programmato un intervento proprio su via Galvani due settimane fa, ora ho convocato un tavolo con agronomi e tecnici del Comune per valutare un nuovo piano che metta in sicurezza l’area". Il confronto resta aperto, tra chi chiede sicurezza e chi difende il patrimonio verde.