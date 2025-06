Luoghi del Cuore. L’Antico Borgo tra i più votati

Censimento “Luoghi del Cuore Fai“ 2025, classifica pubblicata, e Gorgonzola “sbanca“: per l’area urbana chiamata “Antico Borgo di Gorgonzola“ 5.656 voti finali, 87° posto assoluto nella classifica nazionale e primo posto nella categoria Aree Urbane. Un’ottima messe, frutto del lavoro di un gruppo promotore della candidatura, battezzatosi Buoni Antenati, che ha raccolto voti per mesi, e di un gruppo di cittadini battezzato Alfieri dell’Antico Borgo. "È un risultato davvero eccellente - così Mariuccia Morandi, componente del gruppo promotore - che all’inizio di questa avventura non era nemmeno immaginabile". Ora un secondo prezioso passo: la partecipazione, con un progetto unico o progetti differenti, al bando di finanziamento “Luoghi del cuore“, dedicato ai contesti maggiormente votati. "È già stata consegnata al comune dai Buoni Antenati un’ipotesi di ‘progetto di azione di tutela o di valorizzazione’ dell’Antico Borgo la quale, senza necessità di consistenti investimenti economici, si propone di conservare e valorizzare le molte eccellenze presenti sul territorio". Per intanto, "5.656 grazie".

La candidatura dell’Antico Borgo risale a molti mesi fa. Con questo termine si è indicata una porzione del centro ristretta, ma ricca di bellezze ed edifici di valore storico e architettonico. Fra gli altri Palazzo Freganeschi Pirola, edificio restaurato negli anni scorsi e oggi spazio per mostre ed eventi culturali, Casa Busca, in corso di restauroi, ma anche Villa Monti della Tela, la Casa degli Umiliati alla Corte dei Chiosi di via Piave, Torre degli Arrigoni, il Mausoleo Serbelloni e naturalmente la prepositurale dei Santi Gervasio e Protasio.

M.Aut.