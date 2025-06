Cologno, arriva il giro di vite sulla movida. Multe fino a 450 euro per gli schiamazzi

L’amministrazione dà una stretta sulla movida, soprattutto sul consumo di bevande alcoliche d’asporto e all’aperto. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale ha approvato una modifica al regolamento della polizia locale. Sono state previste multe fino a 450 euro nei casi in cui l’abuso porti con sé schiamazzi, disturbo della quiete pubblica in orari notturni e pericoli per la sicurezza urbana.

Tra le novità introdotte c’è anche il divieto di vendita e di somministrazione itinerante, con i food truck, entro 300 metri di distanza dai parchi cittadini. "Ora le forze dell’ordine hanno uno strumento importante per intervenire in situazioni di criticità - ha sottolineato l’assessore alla polizia locale Alessandro Del Corno - Si tratta di un passo in avanti. Il regolamento potrà essere aggiornato in futuro con eventuali ulteriori modifiche se ce ne fosse la necessità".

Sono intanto cominciati i pattugliamenti straordinari del fine settimana nell’ambito del progetto “CustodiAmo Cologno“, che vede i ghisa impegnati nel controllo di strade e parchi fino alle 2 del mattino. "In alcuni casi, si è avuta anche la proficua collaborazione dei carabinieri della Tenenza locale, che ringraziamo per la disponibilità fattiva dimostrata - sottolinea Del Corno - Oltre alla modifica del regolamento di polizia urbana, che prevede una stretta sull’utilizzo di bevande alcoliche all’aperto, sono stati introdotti anche nuovi strumenti in comando, come il drone, per il controllo dall’alto di numerose situazioni e aree del territorio". Infine, telecamere e anche un nuovo etilometro per un lavoro sempre più efficace di prevenzione e repressione.

La.La.