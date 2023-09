Peschiera Borromeo, scontro tra auto e moto nella zona industriale: morto un 59enne

Peschiera Borromeo (Milano) – Un motociclista di 59 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, domenica 10 settembre, a Peschiera Borromeo dopo essersi scontrato, per cause ancora da accertare, con un’auto, il cui conducente si è poi fermato per aspettare l’arrivo dei soccorsi. L’incidente è avvenuto verso le 18 in via Di Vittorio, una strada piuttosto trafficata, con sbocco sulla Paullese.

Lo scontro, all’altezza del negozio Emy Store, è stato violento. Nell’impatto, la moto è stata sbalzata di alcuni metri e il 59enne, M.G., ha riportato lesioni gravissime. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza e l’elicottero del 118.

Ai soccorritori le condizioni del ferito sono sembrate da subito disperate: l’uomo, in arresto cardiaco, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato al Policlinico di Milano con manovre di rianimazione in corso. Purtroppo non ce l’ha fatta, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di San Donato, incaricati anche di regolare la viabilità nella zona, dove si è verificato lo scontro. I militari stanno raccogliendo elementi utili alle indagini, a partire dalle testimonianze di chi ha assistito alla scena. In una strada punteggiata da aziende e attività commerciali, un aiuto potrà arrivare anche dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la sequenza dei fatti.