Incidente a Peschiera Borromeo, la vittima è il motociclista 59enne Massimo Gaiani

Peschiera Borromeo (Milano), 11 settembre 2023 – Avrebbe compiuto 60 anni l’1 novembre Massimo Gaiani, la vittima del terribile incidente con la moto avvenuto domenica pomeriggio in via Di Vittorio a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Il centauro alla guida di una Honda Africa Twin si è scontrato con una Lancia Ypsilon guidata da una 24enne milanese che si è subito fermata per prestare soccorso. Stando alla prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto nel momento in cui la vettura ha svoltato verso destra lungo la via Di Vittorio, strada solitamente trafficata che sbocca sulla Paullese, centrando la moto guidata dal 59enne poi finita rovinosamente contro un muro.

Quando sono arrivati i soccorsi il motociclista era già in fin di vita: dopo le manovre di rianimazione sul posto, il trasporto d’urgenza al Policlinico di Milano è stato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gaiani era impiegato e celibe.

I militari stanno eseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Un ulteriore aiuto arriverà anche dalle telecamere presenti nella zona.