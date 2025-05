Mercato Wagner, oggi una bottega si espande: “Nasce il nostro Bistrot Pedol”

Milano – Un nuovo spazio apre oggi all’interno del mercato comunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città. A dare vita a questa postazione è la Pescheria Pedol, quasi centenaria, che esiste da allora: adesso la bottega si allarga dando vita al “Bistrot Pedol“, un luogo in cui il cliente può non solo acquistare pesce fresco ma anche trovare piatti già preparati. Oltre al pesce, vassoi raffinati con frutti di mare.

“Sarà una vetrina di gusto all’interno del mercato – spiegano i promotori –, dove la qualità della materia prima incontrerà il sapere e le abilità dei professionisti della cucina. Una formula che rimane fedele all’anima di Pescheria Pedol, pensata per chi desidera non solo acquistare pesce fresco ma anche assaporarlo in preparazioni semplici ed essenziali, da portare a casa o da consumare qui” all’interno della struttura di piazza Wagner.

“Siamo felici di portare la nostra filosofia in un luogo così ricco di storia e tradizione come il Mercato di Wagner. Con il Bistrot Pedol vogliamo offrire un’esperienza completa: dalla scelta del pesce al piacere di gustarlo già pronto”, commenta Andrea Collodi, che dietro il bancone ha iniziato a lavorare come dipendente nel 1985 e che oggi, a 58 anni, ne è l’amministratore unico. Su queste pagine aveva già raccontato che “se questa realtà è ancora in vita è solo grazie all’imprenditore e amico Ugo Cosentino, fondatore di “Tasty life“ che nel 2012 ha rilevato la pescheria e ha anche creato il primo “Bistrot Pedol“ in stazione Centrale, pescheria con cucina”. Una realtà che ora approda anche al mercato di Wagner.

Si comincia oggi, “con un’offerta che valorizza il pescato del giorno, piatti espressi e l’inconfondibile ospitalità Pedol”. Gli orari di apertura seguono quelli della pescheria (fino alle 19.30 dal martedì al sabato). Mercoledì 11 giugno, l’inaugurazione ufficiale. “Si dice che a Milano si trovi il pesce più buono d’Italia nonostante non ci sia il mare. E non è una bugia: è la verità. Arriva freschissimo, perché i milanesi lo desiderano e lo apprezzano”, rimarca Collodi. Tra le prelibatezze, i clienti trovano il tonno “rosso“, il salmone selvaggio dell’Alaska, caviale e granchi reali. “Dobbiamo avere tutto ciò che il cliente cerca”. Ora, anche in un bistrot.