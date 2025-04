Permessi di costruire. Cambia il pagamento

Una delibera della Giunta comunale prevede l’armonizzazione delle procedure digitali di pagamento dei diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia. In che modo? Il procedimento finalizzato ad ottenere il permesso di costruire prevede ad oggi che il pagamento dei diritti di segreteria avvenga mediante bonifico bancario da corrispondere ex post. La Giunta giudica necessario automatizzare i pagamenti ed armonizzare tutta l’attività di tipo istruttorio, finalizzata al rilascio del citato permesso di costruire con previsione di pagamento dei diritti di segreteria mediante la piattaforma pagoPA al momento della presentazione dell’istanza, al fine di gestire unitariamente i procedimenti in ambito edilizio, che prevedono già il pagamento dei diritti alla presentazione. Con riferimento ai diritti di segreteria dei titoli edilizi relativi ai condoni, si intende mantenere il pagamento mediante Totem. L’obiettivo finale è uniformare, entro il 2025, le attività gestionali di incasso e pagamento dei diritti di segreteria di natura urbanistica con la piattaforma tecnologica pagoPA, con previsione di pagamento al momento della presentazione dell’istanza.