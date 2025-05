Nuova linea 928 di Atm. Il bus collega Redecesio alla stazione del metrò di Cascina Gobba

Trasporti pubblici, si va nel segno di un potenziamento. Dai ieri è attiva a Segrate la linea 928 di Atm, un autobus che collega Redecesio alla stazione della metropolitana di Cascina Gobba (M2), passando per Lavanderie e Milano 2. In funzione dal lunedì al venerdì, il servizio segue lo stesso percorso dell’ex linea 925 di Atm, modificata un anno fa con l’introduzione, in via sperimentale, del ChiamaBus. "La 928 - fanno sapere dal Comune - è stata attivata in accordo con Atm e l’Agenzia per il trasporto pubblico locale per venire incontro in particolare alle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Milano 2 e degli utenti dell’ospedale San Raffaele".

Non solo. Dai ieri a Segrate sono in funzione cinque nuove fermate del ChiamaBus. Distribuiti fra le vie Monzese, Cattaneo e Trento, i nuovi passaggi del mezzo sono pensati per coprire zone difficilmente raggiungibili con gli autobus di linea. "Abbiamo nuovamente sollecitato Atm e l’Agenzia del trasporto pubblico locale - aggiunge il sindaco di Segrate Paolo Micheli - affinché migliorino e potenzino il servizio della 965, una linea non di nostra diretta competenza, ma molto frequentata dai nostri studenti e pendolari che devono raggiungere Milano".

Alessandra Zanardi