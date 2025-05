Inseguendo il Manzoni a Casa Bassi. E si esplora la “fabbrica elettrizzante“

La grande bellezza torna anche dopo i ponti di questo avvio di primavera, altre date disponibili nel fine settimana per lucidarsi gli occhi con i gioielli trezzesi grazie a Ville Aperte. Dal Santuario alla Centrale Taccani, meraviglia del Liberty, alla Quadreria. Nel catalogo c’è anche Casa Bassi, la dimora dove scoprire un Manzoni intimo, casa di Margherita Trotti, nipote del grande scrittore e di Enrichetta Blondel, figlia della loro quinta figlia. Gli eredi intratterranno i partecipanti con aneddoti e cimeli del romanziere. Qui, visse anche il suo ultimo pronipote, don Sandro Bassi, scomparso nel 2015. Nella sala da musica si esibirono due famosi violinisti, Randolphe Kreutzer e Alessandro Rolla, quest’ultimo poi primo direttore d’orchestra della Scala di Milano. Ma il genio più celebre che tenne un concerto nelle sue stanze è Johannes Brahms. Poco distante, ci si potrà godere la collezione Crivelli nella pinacoteca di casa e il suo pezzo forte, la Madonna con Bambino di Bernardino de’ Conti, allievo di Leonardo, forse la mano più felice della scuola del grande genio rinascimentale.

Il tour potrà continuare al Santuario della Divina Maternità, costruito a metà del Seicento. I Carmelitani Scalzi accompagnano gli ospiti fra decine di reperti di vita monastica e artistica degli ultimi 500 anni. Impossibile non regalarsi una visita anche alla "fabbrica elettrizzante", la centrale idroelettrica eretta tra il 1903 e il 1906 dall’architetto Gaetano Moretti su incarico dell’industriale Cristoforo Benigno Crespi, titolare di una celebre industria cotoniera e fondatore del Villaggio Crespi, gioiello Unesco. Fascino irresistibile per gli appassionati del circuito culturale che da 23 anni mette a disposizione del pubblico gioielli non sempre accessibili in cinque province. Prenotazione obbligatoria (villeaperte.info).

Barbara Calderola