Per le aziende agricole 110 milioni

Regione Lombardia finanzia 185 aziende agricole con 110 milioni di euro. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, a seguito degli esiti dell’istruttoria della misura relativa alla Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027 e destinata agli investimenti produttivi per il rilancio del comparto. "Con questi fondi – dichiara Beduschi – sosteniamo le imprese che scelgono di investire per rendere più efficienti e sostenibili le proprie strutture. Un risultato che conferma la capacità della nostra agricoltura di guardare avanti". La misura, tra le più rilevanti della programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale, punta a rafforzare la competitività delle aziende agricole attraverso contributi a fondo perduto per interventi strutturali e innovativi.